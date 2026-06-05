80-летнего водителя осудили за смертельное ДТП в Назарове

ДТП случилось 23 октября 2025 года вечером. Установлено, что 80-летний мужчина ехал на технически исправном автомобиле Daewoo Nexia GL по улице Арбузова со скоростью около 40 км/ч, которая не обеспечивала ему возможность постоянного контроля за ситуацией. При этом из‑за мокрого дорожного покрытия, тёмного времени суток и ливневого снега видимость была ограничена. Несмотря на знаки «Пешеходный переход» и разметку «зебра» в районе дома № 11 микрорайона № 8, автомобилист не снизил скорость и не остановился, когда на дорогу вышли два человека и сбил их. В результате один из пешеходов получил серьезные травмы, от которых позже скончался в Красноярской краевой больнице.