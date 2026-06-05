80-летнего водителя осудили за смертельное ДТП в Назарове

Назаровский суд признал водителя виновным в причинении по неосторожности смерти пешеходу, сообщает объединенная персс-служба судов Красноярского края.
ДТП случилось 23 октября 2025 года вечером. Установлено, что 80-летний мужчина ехал на технически исправном автомобиле Daewoo Nexia GL по улице Арбузова со скоростью около 40 км/ч, которая не обеспечивала ему возможность постоянного контроля за ситуацией. При этом из‑за мокрого дорожного покрытия, тёмного времени суток и ливневого снега видимость была ограничена. Несмотря на знаки «Пешеходный переход» и разметку «зебра» в районе дома № 11 микрорайона № 8, автомобилист не снизил скорость и не остановился, когда на дорогу вышли два человека и сбил их. В результате один из пешеходов получил серьезные травмы, от которых позже скончался в Красноярской краевой больнице.
Водитель признал вину. При избрании наказания суд учел смягчающие обстоятельства: пожилой возраст фигуранта и состояние здоровья, принесение извинений потерпевшей стороне и попытку возместить причиненный вред — мужчина отправил деньги родственникам погибшего пешехода, но они их не приняли. Отягчающих обстоятельств установлено не было.
По ч. 3 ст. 264 УК РФ пожилого мужчину приговорили к 2 годам лишения свободы условно и лишили права управлять транспортными средствами на 2,5 года. Приговор пока не вступил в законную силу.