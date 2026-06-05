В России обновлен стандарт медицинской помощи при паническом расстройстве

Паническое расстройство — это психическое заболевание из группы тревожных расстройств, характеризующееся частыми, спонтанными приступами паники и постоянным страхом их повторения. Сами по себе приступы не опасны для жизни, но сильно истощают нервную систему и снижают качество жизни.