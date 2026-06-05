В России обновлен стандарт медицинской помощи при паническом расстройстве

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Министерство здравоохранения РФ утвердило обновленный стандарт медицинской помощи взрослым при паническом расстройстве.
Как пишет РИА Новости, расширяется перечень лабораторных исследований: в него включены анализы на антиген вируса гепатита B, антитела к вирусу гепатита C, ВИЧ-1 и ВИЧ-2, бледной трепонеме (возбудитель сифилиса).
В перечень медицинских услуг включен диспансерный осмотр врача-психиатра, а в список немедикаментозных методов профилактики, лечения и реабилитации — воздействие излучением видимого диапазона (светотерапия).
Паническое расстройство — это психическое заболевание из группы тревожных расстройств, характеризующееся частыми, спонтанными приступами паники и постоянным страхом их повторения. Сами по себе приступы не опасны для жизни, но сильно истощают нервную систему и снижают качество жизни.