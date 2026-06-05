Красноярский роддом № 1 получил новое медицинское оборудование

Красноярский межрайонный родильный дом № 1 получил новые медицинские аппараты. Оборудование закупили за счет краевого бюджета и средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования. В гинекологическое отделение приобрели операционный стол и светильник, также для проведения малоинвазивных диагностических операций закупили два гистероскопа и один лапароскоп. Кроме того, в роддоме ввели в эксплуатацию три гистерорезектоскопа для внутриматочных манипуляций. Такое оборудование позволяет уменьшить объем операций и сократить сроки реабилитации. Женские консультации родильного дома получили две универсальные системы ультразвуковой диагностики. На новых аппаратах можно проводить более точные обследования и мониторинг беременности на всех сроках. Высокотехнологичное медицинское оборудование позволяет нам оказывать помощь на современном уровне, расширяя возможности в диагностике и восстановлении репродуктивного здоровья, — отметила главный врач Красноярского межрайонного родильного дома № 1 Ольга Кунилова. Добавим, что в рамках национального проекта «Семья» в 2026 году планируется оснастить три перинатальных центра — в Красноярске, Ачинске и Норильске. В Ачинский перинатальный центр первое оборудование уже поступило. Читайте также: В Красноярском крае выбрали победителей конкурса «Семья года — 2026» Красноярским семьям с детьми вернут часть налогов Единое пособие нуждающимся многодетным семьям в Красноярском крае восстановят проактивно.