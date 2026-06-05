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Из-за ремонта теплосети в районе Вилкова во Владивостоке разрешат поворачивать налево

Движение на участке улицы 40 лет ВЛКСМ от дома № 1 до дома № 9 станет двусторонним.

Источник: PrimaMedia.ru

Водителям Владивостока, которые едут по улице Вилкова со стороны Спортивной в сторону улицы 40 лет ВЛКСМ, с 6 июня станет доступен поворот налево — на светофоре у остановки «Геодезическая» включат дополнительную секцию. При этом на время ремонта теплосети изменится организация движения на самой улице 40 лет ВЛКСМ — на отрезке от дома № 1 до дома № 9 будет организовано двустороннее движение, сообщается в телеграм-канале (16+) Центра организации дорожного движения города.

«С 06 июня в связи с ремонтом теплосети в районе остановки “Геодезическая” на светофоре заработает дополнительная секция поворота налево — при движении по ул. Вилкова со стороны ул. Спортивной на ул. 40 лет ВЛКСМ», — говорится в сообщении.

Напомним, что на улице 40 лет ВЛКСМ во Владивостоке введут временные ограничения движения и парковки с 6 июня по 6 августа. Причиной стал плановый ремонт тепловых сетей, который пройдет в два этапа на разных участках дороги.