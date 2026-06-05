Из-за ремонта теплосети в районе Вилкова во Владивостоке разрешат поворачивать налево

Водителям Владивостока, которые едут по улице Вилкова со стороны Спортивной в сторону улицы 40 лет ВЛКСМ, с 6 июня станет доступен поворот налево — на светофоре у остановки «Геодезическая» включат дополнительную секцию. При этом на время ремонта теплосети изменится организация движения на самой улице 40 лет ВЛКСМ — на отрезке от дома № 1 до дома № 9 будет организовано двустороннее движение, сообщается в телеграм-канале (16+) Центра организации дорожного движения города.