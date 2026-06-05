В Хабаровске спасатели эвакуировали тело машиниста с 8-метрового крана

В Хабаровске спасатели сняли с высоты тело машиниста крана, — сообщает МЧС Хабаровского края.
Инцидент произошёл днём 4 июня в районе Хабаровска-2 на территории с козловым краном. На место выехали спасатели поисково-спасательного отряда. По данным экстренных служб, мужчина находился в кабине на высоте около 8 метров. Первым к нему поднялись медики и сотрудники полиции, однако помочь уже не удалось.
Предварительно, причиной смерти мог стать инсульт. Для эвакуации тела спасатели использовали альпинистское снаряжение. Работы проводились на высоте и требовали особой осторожности.
Обстоятельства произошедшего устанавливают компетентные органы.
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