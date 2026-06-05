Черный список Киева: наемники раскрыли 200 имен западных кураторов ВСУ

«В мобильных телефонах наемников ВСУ, как правило, находятся контакты их подельников, товарищей, таких же боевиков. Количество контактов порой доходит до 150−200 фамилий, которые в дальнейшем будут фигурировать в материалах уголовных дел. Это те наемники, с которыми пленные ранее проходили обучение, с кем их вербовали. Это также кураторы из Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки МО Украины», — уточнил военный эксперт.