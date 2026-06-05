Черный список Киева: наемники раскрыли 200 имен западных кураторов ВСУ

Сдающиеся в российский плен иностранные наемники ВСУ выдают имена своих кураторов, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Напомним, ранее стало известно, что ВС РФ нанесли удар по объектам ВСУ благодаря информации с телефона испанского наемника Переса Родригеса с позывным Шакал.
В телефоне, в частности, были обнаружены позиции украинских боевиков в Харьковской области, объекты Нацгвардии в областном центре, имена и контактные данные офицеров ГУР и СБУ.
Иванников отметил, что наемники зачастую хранят в телефонах фотографии военных объектов ВСУ с геолокациями. Позже снимки попадают в руки представителей российских спецслужб, а данные используются для нанесения ударов.
«В мобильных телефонах наемников ВСУ, как правило, находятся контакты их подельников, товарищей, таких же боевиков. Количество контактов порой доходит до 150−200 фамилий, которые в дальнейшем будут фигурировать в материалах уголовных дел. Это те наемники, с которыми пленные ранее проходили обучение, с кем их вербовали. Это также кураторы из Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки МО Украины», — уточнил военный эксперт.
Ранее стало известно, что в плен РФ попали носители особо ценных секретов. Почему наемники сдались в плен.