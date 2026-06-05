В Новосибирске запустили новое социальное такси для бойцов СВО

Для удобства заявителей подать запрос на поездку можно двумя способами: позвонив по номеру 8 (383) 349−56−56 или воспользовавшись чат-ботом «Поддержка для СВОих НСО» в мессенджере «МАХ». По данным правительства региона, с начала года служба уже выполнила 350 поездок, при этом почти половина заявок поступила именно через цифровой канал связи.