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В Новосибирске запустили новое социальное такси для бойцов СВО

В Новосибирске запустили такси для ветеранов и участников СВО.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

В Новосибирской области при поддержке региональных министерств труда и цифрового развития была запущена новая служба такси «Ветеран», предназначенная для оказания помощи маломобильным участникам специальной военной операции. Инициатором создания проекта, ставшего частью Центра социальной реабилитации «Защитник», выступил участник кадровой программы «Герои Новосибирска» Сергей Власенко.

Служба работает по принципу «одного окна» и предоставляет транспортное сопровождение с использованием парка из четырёх специализированных автомобилей. Услуги оказываются бесплатно и включают подачу машины, помощь при посадке и высадке, а также доставку к медицинским учреждениям и другим социально значимым объектам.

Для удобства заявителей подать запрос на поездку можно двумя способами: позвонив по номеру 8 (383) 349−56−56 или воспользовавшись чат-ботом «Поддержка для СВОих НСО» в мессенджере «МАХ». По данным правительства региона, с начала года служба уже выполнила 350 поездок, при этом почти половина заявок поступила именно через цифровой канал связи.