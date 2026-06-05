В Новосибирске запустили новое социальное такси для бойцов СВО

В Новосибирской области при поддержке региональных министерств труда и цифрового развития была запущена новая служба такси «Ветеран», предназначенная для оказания помощи маломобильным участникам специальной военной операции. Инициатором создания проекта, ставшего частью Центра социальной реабилитации «Защитник», выступил участник кадровой программы «Герои Новосибирска» Сергей Власенко.
Служба работает по принципу «одного окна» и предоставляет транспортное сопровождение с использованием парка из четырёх специализированных автомобилей. Услуги оказываются бесплатно и включают подачу машины, помощь при посадке и высадке, а также доставку к медицинским учреждениям и другим социально значимым объектам.
Для удобства заявителей подать запрос на поездку можно двумя способами: позвонив по номеру