Исследователь Дегтерёв выдвинул неожиданную версию исчезновения Усольцевых

Напомним, что 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и пятилетняя Арина пропали 28 сентября 2025 года в Партизанском районе Красноярского края в окрестностях Кутурчинского Белогорья. Последний раз их видели в поселке Кутурчин, где они оставили автомобиль и отправились в небольшой поход к скале Буратинка. В тот день погода резко испортилась, а одеты они были легко. С тех пор семью никто не видел.