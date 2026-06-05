Исследователь Дегтерёв выдвинул неожиданную версию исчезновения Усольцевых

Исследователь Валентин Дегтерёв предположил, что Усольцевых могли стать жертвами мошенников или вымогателей. Такую версию он выдвинул в разговоре с aif.ru.
У эксперта вызывает вопросы, почему Сергей Усольцев отправился на турбазу «Геосфера», взяв с собой 300 тысяч рублей наличными. Он склоняется к тому, что Усольцевы отправлялись не на отдых, а на встречу с предполагаемыми вымогателями или шантажистами. А отдых был лишь прикрытием.
Дегтерёв считает, что супруга и дочь Усольцева могли использоваться главой семьи в качестве живого щита, поскольку он мог думать, что на женщину с маленьким ребенком никто не посмеет напасть.
«Вероятно встреча переросла в конфликт, после чего семью убили, а тела спрятали», — предположил эксперт.
В пользу этой версии говорит косвенная деталь — покупка ножа. Видимо нож приобретался для самозащиты, но воспользоваться им Сергей Усольцев не успел. Также на такую версию указывает и мистификация с мобильным телефоном. Преступники могли забрать телефон и специально включить или выбросить его у горы Алат, чтобы запутать следы.
Напомним, что 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и пятилетняя Арина пропали 28 сентября 2025 года в Партизанском районе Красноярского края в окрестностях Кутурчинского Белогорья. Последний раз их видели в поселке Кутурчин, где они оставили автомобиль и отправились в небольшой поход к скале Буратинка. В тот день погода резко испортилась, а одеты они были легко. С тех пор семью никто не видел.
Масштабные поиски, в которых участвовали более 1,5 тысяч человек, никаких результатов не дали. Следствие и спасатели не раз выдвигались на поиски в течение осени — весны, обследовали тайгу, пещеры, горы в окрестностях поселка Кутурчин, исходив территорию вдоль и поперек. Однако кроме автомобиля семьи никаких следов, указывающих на их местопребывание, так и не было обнаружено.
Были версии об инсценировке исчезновения и побеге, но они отвергаются следствием. Основная версия, которой придерживается СК, несчастный случай.
Что известно о поисках Усольцевых на данный момент, можно узнать в нашем материале.