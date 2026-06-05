Йога, бег и ГТО: проект «Доступный спорт» продолжается в Хабаровском крае

Различные спортивные активности и тренировки проходят еженедельно в Год спорта в Хабаровском крае. Мероприятия для всех желающих организованы в рамках проекта «Доступный спорт» по госпрограмме «Спорт России», инициированной президентом страны Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Так, 6 июня жителей краевой столицы приглашают на утреннюю йогу Айенгара (0+). Занятие бесплатное. С собой нужно взять коврик. Начало в 8:00. Занятие будет проходить на набережной возле Арены «Ерофей».
Также 6 июня в Хабаровске на стадионе «Юность» пройдет день тестирования ГТО (0+). Все желающие смогут сдать нормативы. Необходимо подтвердить свое участие по телефону 8 (4212)46−09−46 до 5 июня включительно. Также регистрация на месте начнется в 9:00. А к упражнениям перейдут в 10:00.
В эту субботу жителей и гостей краевой столицы ждут на очередной утренней пробежке (0+) в 5 км. Старт в 9:00. Точка сбора: набережная стадиона им. Ленина (старт от сцены у речного вокзала).
7 июня в Хабаровске состоится открытое занятие по йоге (0+). С собой нужно взять коврик и бутылочку воды. Начало в 10:00. Всех желающих ждут на набережной стадиона им. Ленина, на спортивной площадке напротив легкоатлетического манежа.
Кроме того, любителей бега приглашают принять участие в бесплатной тренировке (0+), которая состоится 10 июня в 19:30 на территории Арены «Ерофей». Обязательна предварительная запись по телефону 8 (914)316−76−56.
Напомним, что в Хабаровском крае 2026-й год объявлен губернатором Годом спорта. В этом году регион продолжает организацию значимых всероссийских и международных мероприятий.
Добавим также, что проект «Доступный спорт» способствует достижению национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей». К 2030 году доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, должна вырасти до 70% — такую задачу поставил Президент России Владимир Путин. Кроме этого, глава региона Дмитрий Демешин поручил создавать условия для активного досуга жителей в каждом дворе, что также необходимо учитывать главам муниципалитетов при благоустройстве территорий.