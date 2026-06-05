Йога, бег и ГТО: проект «Доступный спорт» продолжается в Хабаровском крае

Также 6 июня в Хабаровске на стадионе «Юность» пройдет день тестирования ГТО (0+). Все желающие смогут сдать нормативы. Необходимо подтвердить свое участие по телефону 8 (4212)46−09−46 до 5 июня включительно. Также регистрация на месте начнется в 9:00. А к упражнениям перейдут в 10:00.