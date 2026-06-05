Голосование за топ-100 краснокнижных видов России стартует на ПМЭФ

Цель голосования — привлечь внимание к защите редких животных и растений в рамках проекта «Вместе для дикой природы». Голосование продлится до конца сентября. Россияне выберут виды в двух номинациях: «национальные» и «региональные». По итогам специалисты составят федеральный список из ста видов и определят победителя в каждом из 89 регионов, включая Хабаровский край. Проект реализуют «Ведомости» и АТРЭ при поддержке Фонда президентских грантов. Проголосовать можно будет на сайте.