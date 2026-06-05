«Он прожил бы до ста»: Киркоров раскрыл обстоятельства смерти своего отца

Народный артист РФ Филипп Киркоров почтил память отца, посетив могилу Бедроса Филипповича в день его рождения. 2 июня ему могло исполниться 94 года, но весной прошлого года он скоропостижно скончался. Певец поговорил на кладбище с журналистами и назвал обстоятельства, которые могли привести к смерти родителя.
— Он ходил, танцевал, а потом вот эта травма с ногой. И все. Его подкосило, он стал лежачим и угас. А ему нельзя было лежать категорически. Если бы на ногах, он прожил бы до ста лет, — цитирует его издание WomanHit.
Киркоров не стал уточнять, какую конкретно травму получил незадолго до смерти его отец.
Бедрос Киркоров скончался у себя дома, в кругу родных и близких. Официальной причиной его смерти назвали остановку сердца.
Филипп Киркоров рассказал 22 мая на премьере фильма «Майкл», что король поп-музыки Майкл Джексон однажды подарил ему перчатку. По его словам, знаменитый певец подарил ему еще и головной убор, однако он не сохранился. Артист признался, что ни разу до этого не надевал перчатку Джексона.