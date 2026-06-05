Аллерголог Лапа назвала тополиный пух переносчиком пыльцы в Новосибирске

Также иммунолог дала рекомендации по поведению дома. Если нет возможности не открывать окна, на них следует вешать влажную простыню, чтобы все аллергены оседали на ткани. «Потом обязательно постирать», — добавила Лапа. Соблюдая эти нехитрые правила, по словам аллерголога, можно привести аллергию под контроль всего за одну неделю. Главное — не забывать об увлажнении воздуха и защите слизистых от попадания крупных частиц, которые переносят пыльцу трав.