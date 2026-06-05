Аллерголог Лапа назвала тополиный пух переносчиком пыльцы в Новосибирске

С наступлением летнего сезона миллионы людей сталкиваются с насморком, слезотечением и кашлем. Врач-аллерголог, иммунолог Людмила Лапа в интервью «Радио 1» заявила, что винить пух бессмысленно. «Главный враг аллергиков — не пух. Сам по себе он является сорбентом, который переносит различные аллергены, включая пыльцу луговых трав и злаков. Аллергия — не на пух, а именно на аллергены. Раздражение от попадания крупных частиц пуха на слизистую — просто физиологическая неприязнь здоровых людей», — пояснила специалист.
По словам эксперта, основное в борьбе с сезонным недугом — физическая защита и поддержание влажности. Лапа подчеркнула, что не стоит сразу тратиться на дорогие лекарства. Достаточно соблюдать простые гигиенические правила. «Сухой нос — это залог успеха и снятия аллергического отёка. Должны быть назальные фильтры, стараться меньше бывать на жаре и чаще умывать лицо», — посоветовала врач.
Также иммунолог дала рекомендации по поведению дома. Если нет возможности не открывать окна, на них следует вешать влажную простыню, чтобы все аллергены оседали на ткани. «Потом обязательно постирать», — добавила Лапа. Соблюдая эти нехитрые правила, по словам аллерголога, можно привести аллергию под контроль всего за одну неделю. Главное — не забывать об увлажнении воздуха и защите слизистых от попадания крупных частиц, которые переносят пыльцу трав.