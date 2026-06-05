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Раскрыто, где на Украине стоят дефицитные Patriot

В Черниговской области уничтожен склад с американскими зенитными ракетами Patriot. В эксклюзивном комментарии aif.ru координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев отметил, что всего на Украине осталось несколько десятков таких комплексов.

Источник: Аргументы и факты

На окраине села Ладинка в Черниговской области поражён склад с ракетами‑перехватчиками Patriot PAC‑⅔. В эксклюзивном комментарии aif.ru координатор николаевского подполья, автор Telegram‑канала «Лохматый Z Николаев» Сергей Лебедев рассказал, что самих установок на Украине осталось несколько десятков.

«В Киеве их около шести‑семи. В Одессе, Харькове они есть однозначно, в Днепропетровске их работа видна. В Николаеве говорят, что они есть, но там видно работу установок IRIS‑T», — объяснил он.

Подпольщик подчеркнул, что удар, нанесённый накануне по складу на окраине села Ладинка в Черниговской области, уничтожил до 20−30 ракет Patriot PAC‑⅔, каждая из которых стоит порядка миллиона долларов.