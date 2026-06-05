Иран и США устроили адский бой: главная новость о войне 5 июня

Обстановка в Персидском и Оманском заливах накалилась до предела после заявления ВМС Ирана об атаке на американский эсминец. По версии Тегерана, корабль США попытался приблизиться к территориальным водам республики, вынудив иранских военных нанести удар. Целью был выбран не просто корпус судна, а центр управления и командования, расположенный на борту эсминца.