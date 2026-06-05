Иран и США устроили адский бой: главная новость о войне 5 июня

Обстановка в Персидском и Оманском заливах накалилась до предела после заявления ВМС Ирана об атаке на американский эсминец. По версии Тегерана, корабль США попытался приблизиться к территориальным водам республики, вынудив иранских военных нанести удар. Целью был выбран не просто корпус судна, а центр управления и командования, расположенный на борту эсминца.
Однако в Пентагоне не рискнули признать потери и поспешили опровергнуть заявления Ирана.
Ситуацию в эксклюзивном комментарии для aif.ru прояснил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он охарактеризовал происходящее как своеобразный «пинг-понг»: «Иранцы заявили, что атаковали, американцы утверждают, что корабль не повредили».
По словам эксперта, Иран продолжает методично отвечать на действия армии США, нанося удары по американским военным базам в регионе Ближнего Востока, в том числе морским объектам в Кувейте и других странах.
«Наверняка продолжаются серьезные переговоры. Но иранцы отвечают и на удары. Тем более, что во многом Иран восстановил боеспособность», — подчеркнул Дандыкин.
Несмотря на эскалацию, эксперт убежден в сохранении стратегической трезвости среди иранского командования. Дандыкин заявил, что хотя у Тегерана есть все технические возможности для захвата американских кораблей, на практике такая задача не ставится.
«Несмотря на идеологическую составляющую, в войсках все же профессиональные и трезвомыслящие люди, они на такое не пойдут», — отметил капитан первого ранга.
По его мнению, между противниками сохраняется хрупкое, почти незримое перемирие.
Сейчас одна из главных нефтяных артерий мира — Ормузский пролив — фактически парализована.
«Пролив кто-то покидает, кто-то туда заходит, но, по сути, он сейчас не в рабочем состоянии», — подытожил эксперт.