В Хабаровске спасатели спустили тело машиниста крана с восьмиметровой высоты

Сигнал о необходимости проведения аварийно-спасательных работ поступил в поисково-спасательный отряд Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю от Единой дежурно-диспетчерской службы. На место незамедлительно выехала дежурная смена ПСО из села Ракитное в составе пяти человек. К моменту прибытия спасателей к кабине крана, расположенной на высоте 8 метров, уже поднялись сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи. Однако врачам оставалось лишь констатировать смерть мужчины. По предварительным данным, причиной гибели стал инсульт.