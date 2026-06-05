В Хабаровске спасатели спустили тело машиниста крана с восьмиметровой высоты

В Хабаровске спасатели провели сложную операцию по эвакуации тела погибшего машиниста козлового крана. Трагедия произошла днём 4 июня в районе Хабаровска-2. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Сигнал о необходимости проведения аварийно-спасательных работ поступил в поисково-спасательный отряд Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю от Единой дежурно-диспетчерской службы. На место незамедлительно выехала дежурная смена ПСО из села Ракитное в составе пяти человек. К моменту прибытия спасателей к кабине крана, расположенной на высоте 8 метров, уже поднялись сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи. Однако врачам оставалось лишь констатировать смерть мужчины. По предварительным данным, причиной гибели стал инсульт.
Спасатели приступили к эвакуации тела. Из-за сложных условий работы на высоте специалисты использовали альпинистское снаряжение. Операция была проведена с соблюдением всех мер предосторожности.
В ведомстве отметили: «Обстоятельства и точные причины случившегося будут установлены компетентными органами в ходе следственных мероприятий».
Сейчас на месте происшествия работают следователи, которым предстоит установить точную картину случившегося и дать окончательное заключение о причинах смерти рабочего.
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