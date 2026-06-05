Во всех российских регионах предлагают внедрить бесплатную психологическую поддержку

По ее словам, инициатива связана с ростом тревожности среди россиян и увеличением спроса на психологическую поддержку: «41% молодых людей от 25 до 33 лет считают себя тревожными. Почти каждый второй. По данным ВЦИОМ на 1 апреля 2026 года, 25% россиян в целом живут в состоянии тревоги. А за психологической помощью ежегодно обращаются уже более 3,5 млн человек — рост почти на 50% за год».