Во всех российских регионах предлагают внедрить бесплатную психологическую поддержку

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Московский опыт оказания психологической помощи населению, включая дистанционные консультации, необходимо распространить на регионы.
С таким предложением к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову обратилась первый заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР, депутат Мосгордумы Мария Воропаева.
«Считаю нужным распространить московский стандарт бесплатной психологической помощи на все регионы. Сделать федеральную систему, единый стандарт: очные и дистанционные консультации, телефонную линию, чат. Чтобы человек из малого города мог получить поддержку так же, как житель столицы», — сказала Воропаева ТАСС.
Парламентарий уверена: московская модель доказала свою эффективность благодаря сочетанию очных консультаций, телефонной поддержки, онлайн-приемов по аудио- и видеосвязи, а также консультаций в чатах.
По ее словам, инициатива связана с ростом тревожности среди россиян и увеличением спроса на психологическую поддержку: «41% молодых людей от 25 до 33 лет считают себя тревожными. Почти каждый второй. По данным ВЦИОМ на 1 апреля 2026 года, 25% россиян в целом живут в состоянии тревоги. А за психологической помощью ежегодно обращаются уже более 3,5 млн человек — рост почти на 50% за год».