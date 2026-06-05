Рейс из Иркутска в Братск задерживается из-за плохой погоды

— В самом Братске аэропорт работает в штатном режиме, рейсы из Новосибирска и Москвы выполняются по расписанию. Обратного вылета в Иркутск ожидают 76 пассажиров. Им предоставят прохладительные напитки и горячее питание согласно федеральным авиационным правилам. Для пассажиров с детьми открыта комната матери и ребенка, — добавили в пресс-службе аэропорта.