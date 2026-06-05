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Диетолог Поляков посоветовал мыть все овощи и фрукты специальным мылом

Диетолог Поляков рассказал, какое мыло можно использовать для мытья фруктов и овощей. Подробности — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Использовать мыло для очистки фруктов и овощей допустимо, однако подойдет далеко не каждый вид моющего средства, рассказала в эксклюзивном интервью aif.ru врач-диетолог и эндокринолог Антон Поляков.

Специалист подчеркнул, что применение обычного туалетного или жидкого мыла с отдушками категорически не рекомендуется.

«Если использовать мыло, то лучше мыть только хозяйственным. Также существуют специальные органические мыла для мытья фруктов и овощей, в составе которых нет веществ, способных оседать на продукте. Обычным мылом с парфюмом, отдушками и различными добавками мыть не надо. Также не следует использовать для этого Fairy и прочие чистящие средства», — предупредил Поляков.

По словам диетолога, агрессивная химия и синтетические ароматизаторы, входящие в состав бытовой химии, могут оставаться на поверхности плодов, впитываться в кожуру и наносить вред здоровью.

Ранее Поляков рассказал, сливочное масло какой жирности нужно выбирать в магазине.