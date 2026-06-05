Диетолог Поляков посоветовал мыть все овощи и фрукты специальным мылом

Использовать мыло для очистки фруктов и овощей допустимо, однако подойдет далеко не каждый вид моющего средства, рассказала в эксклюзивном интервью aif.ru врач-диетолог и эндокринолог Антон Поляков.
Специалист подчеркнул, что применение обычного туалетного или жидкого мыла с отдушками категорически не рекомендуется.
«Если использовать мыло, то лучше мыть только хозяйственным. Также существуют специальные органические мыла для мытья фруктов и овощей, в составе которых нет веществ, способных оседать на продукте. Обычным мылом с парфюмом, отдушками и различными добавками мыть не надо. Также не следует использовать для этого Fairy и прочие чистящие средства», — предупредил Поляков.
По словам диетолога, агрессивная химия и синтетические ароматизаторы, входящие в состав бытовой химии, могут оставаться на поверхности плодов, впитываться в кожуру и наносить вред здоровью.
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