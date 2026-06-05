Диетолог Поляков посоветовал мыть все овощи и фрукты специальным мылом

«Если использовать мыло, то лучше мыть только хозяйственным. Также существуют специальные органические мыла для мытья фруктов и овощей, в составе которых нет веществ, способных оседать на продукте. Обычным мылом с парфюмом, отдушками и различными добавками мыть не надо. Также не следует использовать для этого Fairy и прочие чистящие средства», — предупредил Поляков.