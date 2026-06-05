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За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 33 пожара, погибли 2 человека

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Канске на улице Санаторной загорелась брусовая баня. Огонь на площади 30 кв. м тушили 11 специалистов и 4 единицы техники.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Канске на улице Санаторной загорелась брусовая баня. Огонь на площади 30 кв. м тушили 11 специалистов и 4 единицы техники.

В Лесосибирске произошло возгорание двухэтажного жилого дома. К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений кровля здания была охвачена огнем.

Из дома самостоятельно эвакуировались 5 человек, в том числе 2 ребенка. Пожар на площади 144 кв. м ликвидировали 16 человек личного состава и 6 единиц техники.

Также за сутки на территории края зарегистрировано 19 выездов на тушение мусора и травы.

По данным краевого МЧС, причиной пожара в Канске стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. В Лесосибирске возгорание предварительно произошло из-за короткого замыкания в электроприборе.

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