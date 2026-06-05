В Омской области выявлены новые очаги смертельной инфекции

В минувший четверг, 4 июня 2026 года, обнародован новый губернаторский указ, вводящий ограничительные меры на территории Омской области в связи с распространением бешенства. На сей раз речь идет сразу о трех эпизоотических очагах. Так, первый из них выявлен в черте райцентра Любинский в одноименном районе области, зараженное животное обнаружено в местном личном подсобном хозяйстве на улице Гуртьева. Второй расположен в селе Хлебодаровка Русско-Полянского района, в местном личном подсобном хозяйстве, а третий — в личном подсобном хозяйстве по улице Березовой в ауле Тулумбай Азовского немецкого национального района.