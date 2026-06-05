В Омской области выявлены новые очаги смертельной инфекции

В минувший четверг, 4 июня 2026 года, обнародован новый губернаторский указ, вводящий ограничительные меры на территории Омской области в связи с распространением бешенства. На сей раз речь идет сразу о трех эпизоотических очагах. Так, первый из них выявлен в черте райцентра Любинский в одноименном районе области, зараженное животное обнаружено в местном личном подсобном хозяйстве на улице Гуртьева. Второй расположен в селе Хлебодаровка Русско-Полянского района, в местном личном подсобном хозяйстве, а третий — в личном подсобном хозяйстве по улице Березовой в ауле Тулумбай Азовского немецкого национального района.
Ограничения, включая запрет посещения территории посторонними, ввоз и вывоз восприимчивых животных, проведение ярмарок, выставок животных и подобных мероприятий, устанавливаются до 1 августа 2026 года.
Напомним, чуть ранее вирус выявлен в населенном пункте Отделение № 2 совхоза Российский в Марьяновском районе. На территории упомянутого Азовского немецкого национального района вирус обнаружен во второй половине мая 2026 года.
Отметим, бешенство — особо опасная болезнь теплокровных животных и человека. Характеризуется тяжелым поражением центральной нервной системы, необычным поведением, агрессивностью, параличами и летальным исходом. Собственно, в конце мая 2026 года сообщалось о гибели человека на фоне развития вируса бешенства в организме.