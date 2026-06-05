В Госдуме хотят ввести заморозку статуса ИП без отчётности и взносов

«Все логично: потерь никаких нет, лишней нагрузки нет, суеты нет. Нет — завтра индивидуальный предприниматель вновь начинает этим статусом пользоваться», — объяснил Нилов суть своего предложения РИА Новости на полях ПМЭФ, добавив, что намерен направить соответствующее обращение в Минфин РФ и в налоговую службу.