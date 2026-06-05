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В Госдуме хотят ввести заморозку статуса ИП без отчётности и взносов

Нилов предложил дать российским ИП право на заморозку статуса.

Источник: Комсомольская правда

Российским индивидуальным предпринимателям могут предоставить возможность «заморозки» статуса. Такое предложение высказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Инициатива предполагает возможность временного приостановления деятельности ИП без необходимости сдавать нулевую отчётность и уплачивать взносы.

«Все логично: потерь никаких нет, лишней нагрузки нет, суеты нет. Нет — завтра индивидуальный предприниматель вновь начинает этим статусом пользоваться», — объяснил Нилов суть своего предложения РИА Новости на полях ПМЭФ, добавив, что намерен направить соответствующее обращение в Минфин РФ и в налоговую службу.

Ранее в Госдуме предложили выплачивать россиянам 13-ю пенсию в качестве дополнительной меры социальной поддержки.

Также в Госдуме предложили расширить возможности самозанятых до 2035 года. Подробности здесь на KP.RU.