Парк отдыха под Красноярском накажут за клещей

Специалисты Роспотребнадзора выяснили, что акарицидная обработка в парке была проведена лишь в начале мая — ранее не позволяли погодные условия. «Таким образом, в апреле территория была небезопасной для посещения. В ходе санитарно-эпидемиологического расследования были выявлены нарушения требований законодательства, в том числе превышение безопасной численности клещей. В отношении ИП Кузьмина Р. А. возбуждено дело об административном правонарушении, предпринимателю грозит штраф. Кроме того, выдано предписание о повторном проведении акарицидной обработки с контролем ее эффективности», — рассказали в ведомстве.