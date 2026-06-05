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Парк отдыха под Красноярском накажут за клещей

Жительница Красноярска пожаловалась в Роспотребнадзор на один из парков активного отдыха в поселке Усть-Мана.

Жительница Красноярска пожаловалась в Роспотребнадзор на один из парков активного отдыха в поселке Усть-Мана. Там женщина вместе с ребенком провела один из апрельских дней, а дома обнаружила на себе присосавшегося клеща.

Со слов пострадавшей, на территории парка были информационные таблички о том, что он обработан от членистоногих, поэтому она была уверена в безопасности посещения места.

Специалисты Роспотребнадзора выяснили, что акарицидная обработка в парке была проведена лишь в начале мая — ранее не позволяли погодные условия. «Таким образом, в апреле территория была небезопасной для посещения. В ходе санитарно-эпидемиологического расследования были выявлены нарушения требований законодательства, в том числе превышение безопасной численности клещей. В отношении ИП Кузьмина Р. А. возбуждено дело об административном правонарушении, предпринимателю грозит штраф. Кроме того, выдано предписание о повторном проведении акарицидной обработки с контролем ее эффективности», — рассказали в ведомстве.

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