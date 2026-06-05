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С 6 июня в Перми стартует «Музыкальный квартал»

Участок улицы Пермской превратится в открытую концертную площадку.

Источник: Комсомольская правда

Этим летом в Перми вновь состоится проект «Музыкальный квартал» (0+). Всего запланировано шесть событий, в рамках которых участок улицы Пермской между улицами Газеты «Звезда» и Сибирская превратится в открытую концертную площадку. Вход на мероприятие свободный.

Первые события «Музыкального квартала» пройдут в субботу, 6 июня. С 15:00 до 21:00 там будут выступать ансамбли «Ба-ба-ту» и «Ромэн», аккордеонистка Галина Калашникова, DJ Луценко, музыканты Владимир Колегов и Николай Городилов, мультиинструменталист Дамир Давлетов.

Также будет работать ярмарка декоративно-прикладного искусства и авторских изделий от пермских ремесленников. Гостей праздника ждут мастер-классы, интерактивные и игровые программы.

На время проведения мероприятия движение транспорта по улице Пермской на этом участке будет закрыто. Проехать здесь нельзя будет с 8:00 до 22:00 часов.