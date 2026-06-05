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В Комсомольске-на-Амуре бездомный разбил витрины двух магазинов ради алкоголя и закуски

В городе Юности сотрудники полиции задержали подозреваемого в кражах товаров из торговых точе.

Источник: Комсомольская правда

В Комсомольске-на-Амуре полицейские раскрыли ночную кражу из двух торговых точек. Злоумышленник разбил двери магазинов и вынес товары на общую сумму более 54 тысяч рублей. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В дежурную часть отдела полиции № 4 поступили сообщения о хищениях. Прибывшие на место оперативники выяснили, что ночью неизвестный разбил остекление входных дверей и проник в два соседних магазина. Из первого он вынес рабочий смартфон, табачные изделия, безалкогольные напитки и зажигалки, причинив организации ущерб на сумму свыше 50 тысяч рублей. Из второго магазина самообслуживания похитил алкоголь на четыре тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска быстро установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 33-летний мужчина без определённого места жительства. Выяснилось, что он приехал в гости к знакомым, с которыми распивал спиртное. Когда выпивка закончилась, мужчина отправился за добавкой, но из-за отсутствия денег решился на преступление. После кражи злоумышленник вернулся в ту же квартиру к друзьям, где его и задержали полицейские.

У фигуранта изъяли похищенный мобильный телефон, а в квартире нашли часть украденного — сигареты и зажигалки. Алкоголь и безалкогольную продукцию он к тому моменту уже употребил. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru