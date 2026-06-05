В Комсомольске-на-Амуре бездомный разбил витрины двух магазинов ради алкоголя и закуски

Сотрудники уголовного розыска быстро установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 33-летний мужчина без определённого места жительства. Выяснилось, что он приехал в гости к знакомым, с которыми распивал спиртное. Когда выпивка закончилась, мужчина отправился за добавкой, но из-за отсутствия денег решился на преступление. После кражи злоумышленник вернулся в ту же квартиру к друзьям, где его и задержали полицейские.