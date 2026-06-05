В Биробиджане избитый у реки мужчина впал в кому

По данным полиции, конфликт произошёл во время распития спиртного на берегу реки. К компании подошёл незнакомый мужчина, после чего между ним и одним из отдыхающих вспыхнула ссора. Подозреваемый несколько раз ударил оппонента по голове. От ударов потерпевший падал и ударялся о камни.