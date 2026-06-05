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В Биробиджане избитый у реки мужчина впал в кому

Полицейские задержали ранее судимого подозреваемого.

В Биробиджане сотрудники полиции задержали мужчину, которого подозревают в жестоком избиении местного жителя, — сообщает пресс-служба УМВД России по ЕАО.

В дежурную часть обратилась женщина, обнаружившая своего супруга возле подъезда с тяжёлыми травмами. Пострадавшего доставили в областную больницу.

Оперативники уголовного розыска установили личность предполагаемого нападавшего. Им оказался 52-летний житель Биробиджана, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности.

По данным полиции, конфликт произошёл во время распития спиртного на берегу реки. К компании подошёл незнакомый мужчина, после чего между ним и одним из отдыхающих вспыхнула ссора. Подозреваемый несколько раз ударил оппонента по голове. От ударов потерпевший падал и ударялся о камни.

После произошедшего участники конфликта отвезли мужчину к месту жительства. Позже его госпитализировали без сознания. В результате полученных травм пострадавший впал в кому.

В ходе допроса задержанный признал свою вину. Следователем МО МВД России «Биробиджанский» возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания, решается вопрос о мере пресечения. Расследование продолжается.