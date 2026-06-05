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В Актобе для водителя автобуса установили кнопку вызова помощи

Систему экстренного реагирования пока установили в одном автобусе города Актобе, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Тревожная кнопка находится с левой стороны от водителя, передает «Седьмой канал». В любой нестандартной ситуации он может нажать на нее, и все происходящее внутри салона будет передано в Центр оперативного управления.

В ЦОУ нажатие тревожной кнопки слышится как звук сирены. Сразу вычисляется местонахождение автобуса, куда экстренно направляется ближайший наряд полиции. Также сотрудники центра видят происходящее в автобусе в формате реального времени.

По мнению авторов проекта, направленного на повышение безопасности общественного транспорта, идея оснащения такими средствами не случайна. Они уверены, что именно в общественном транспорте сложно вычислить нарушителя порядка.

«Пока проект пилотный, но если система экстренного реагирования оправдает себя, то видеокамеры и тревожные кнопки появятся в автобусах на всех городских маршрутах. Сейчас в областном центре пассажироперевозками занимаются шесть автотранспортных компаний, их совокупный автопарк составляет 360 автобусов», — рассказал заместитель начальника ДП Актюбинской области Руслан Фаскулин.

Проект будут тестировать месяц. Если краж, драк и других правонарушений в автобусе станет меньше, то общественный транспорт планируют оснастить оборудованием.

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