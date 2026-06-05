В Актобе для водителя автобуса установили кнопку вызова помощи

«Пока проект пилотный, но если система экстренного реагирования оправдает себя, то видеокамеры и тревожные кнопки появятся в автобусах на всех городских маршрутах. Сейчас в областном центре пассажироперевозками занимаются шесть автотранспортных компаний, их совокупный автопарк составляет 360 автобусов», — рассказал заместитель начальника ДП Актюбинской области Руслан Фаскулин.