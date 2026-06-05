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Кожевников рассказал, как проходят хоккейные тренировки Путина

Президент России Владимир Путин продолжает регулярно играть в хоккей, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Как проходят тренировки главы государства, рассказал в эксклюзивном комментарии aif.ru олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Источник: Аргументы и факты

Российский президент Владимир Путин продолжает регулярно заниматься хоккеем, заявил пресс‑секретарь главы государства Дмитрий Песков. В эксклюзивном комментарии aif.ru олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал, как проходят тренировки главы государства.

"У Владимира Владимировича не так много свободного времени, но, думаю, он играет со своими друзьями, охраной. Для него это больше всё‑таки эмоциональное расслабление. На льду голова отдыхает, концентрация идёт на шайбу, на гол, на партнёров.

Нагрузка у Владимира Владимировича очень большая, поэтому хоккей даёт хорошую возможность расслабиться. И, конечно, это поддержка физической формы, тренировка аналитического мышления, потому что нужно анализировать, предугадывать, куда пас отдать, куда открыться", — отметил он.

Ранее Кожевников оценил сообщение о том, что 1 июля в «Лужниках» состоится хоккейный матч между командами РФ и США.

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