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В Хабаровске фасад музыкального театра выберут через открытый конкурс

Жителям и архитекторам предлагают представить свои варианты обновлённого облика здания.

В Хабаровском крае стартовал открытый конкурс на разработку архитектурной концепции фасада Хабаровского краевого академического музыкального театра, — сообщает пресс-служба регионального правительства.

Решение о проведении конкурса принято по поручению губернатора Дмитрия Демешина. В краевом минстрое отметили, что ранее рассматривались отдельные варианты фасада, однако единого решения принято не было, после чего было предложено провести открытый конкурс.

Принять участие могут как профессиональные архитекторы и проектные организации, так и все желающие. Заявки будут приниматься до 6 июля 2026 года.

Конкурс пройдёт в несколько этапов. Сначала комиссия отберёт 3−5 лучших работ, затем проекты вынесут на общественное голосование. Финальные варианты представят губернатору на градостроительном совете.

Итоги планируется подвести к 15 июля. Окончательное решение будет принято не позднее 1 августа 2026 года.

В министерстве строительства края подчёркивают, что будущий фасад должен быть реалистичным для реализации и учитывать архитектурную среду города.

Положение о конкурсе опубликовано на сайте министерства строительства Хабаровского края.