В Хабаровске фасад музыкального театра выберут через открытый конкурс

В Хабаровском крае стартовал открытый конкурс на разработку архитектурной концепции фасада Хабаровского краевого академического музыкального театра, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Решение о проведении конкурса принято по поручению губернатора Дмитрия Демешина. В краевом минстрое отметили, что ранее рассматривались отдельные варианты фасада, однако единого решения принято не было, после чего было предложено провести открытый конкурс.
Принять участие могут как профессиональные архитекторы и проектные организации, так и все желающие. Заявки будут приниматься до 6 июля 2026 года.
Конкурс пройдёт в несколько этапов. Сначала комиссия отберёт 3−5 лучших работ, затем проекты вынесут на общественное голосование. Финальные варианты представят губернатору на градостроительном совете.
Итоги планируется подвести к 15 июля. Окончательное решение будет принято не позднее 1 августа 2026 года.
В министерстве строительства края подчёркивают, что будущий фасад должен быть реалистичным для реализации и учитывать архитектурную среду города.
Положение о конкурсе опубликовано на сайте министерства строительства Хабаровского края.