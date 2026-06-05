«Семейные каникулы» для жителей Хабаровского края начались в центре «Шарголь»

В центре «Шарголь» стартовала летняя инклюзивная смена «Семейные каникулы» для 100 детей с ОВЗ и их родителей из Хабаровского края. Депутат Госдумы Максим Иванов передал участникам смены игры и инвентарь, а также отметил, что проект позволяет особенным детям отдыхать вместе с семьей, а родителям — сменить обстановку и получить поддержку специалистов. Губернатор Дмитрий Демешин обеспечил проекту краевое финансирование. Всего в регионе бесплатно смогут отдохнуть более 28 тысяч детей, включая профильные смены для детей с инвалидностью и из малоимущих семей. Замминистра соцзащиты Дарина Лебедева отметила, что благодаря президенту Владимиру Путину и губернатору Дмитрию Демешину семьям с детьми уделяется большое внимание.