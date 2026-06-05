Компания «СУЭК» увеличит добычу угля в Хабаровском крае

К соответствующей договоренности на Петербургском международном экономическом форуме пришли губернатор Дмитрий Демешин, генеральный директор компании «СУЭК» Александр Редькин и министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Компания «СУЭК» вложит свои средства в увеличение объема добычи угля на Ургальском каменноугольном месторождении, а Минвостокразвития РФ поможет компании получить статус резидента территории опережающего развития «Хабаровск». «Это соглашение позволяет нам расширить преференциальный режим, и, как следствие, увеличить возможности перевалки грузов на территории портовой инфраструктуры. А в перспективе мы имеем большие планы по ее расширению, что позволит нам создавать там и производственные площадки», — рассказал Дмитрий Демешин.