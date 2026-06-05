Пашинян объяснил, почему Армения ещё состоит в ОДКБ, но критикует ее

Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией высказалась о желании армянских властей одновременно оставаться в ЕАЭС и вступать в Евросоюз. Дипломат сравнила эту ситуацию с пассажиром, который в аэропорту неожиданно заявляет, что ему нужно не туда, куда указано в билете, а совсем в другое место.