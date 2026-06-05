В Москве с 31 июля по 2 августа состоится фестиваль культуры Таиланда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /Корр. ТАСС Олеся Кулинчик/. Фестиваль тайской культуры пройдет в столичном саду «Эрмитаж» с 31 июля по 2 августа. Об этом сообщил ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин.
«Фестиваль культуры Таиланда в Москве продлится три дня — с 31 июля по 2 августа. Традиционно мероприятия состоятся в саду “Эрмитаж”, — сказал Черемин.
Фестиваль тайской культуры проводится в Москве более 10 лет. Его программа включает выступления музыкальных и танцевальных коллективов, показательные бои, кулинарные мастер-классы, работу ярмарки и многое другое. В 2024 году фестиваль посетили более 50 тыс. человек, в 2025 году — около 40 тыс. человек.
О форуме.
ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.