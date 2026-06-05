В Москве с 31 июля по 2 августа состоится фестиваль культуры Таиланда

Фестиваль тайской культуры проводится в Москве более 10 лет. Его программа включает выступления музыкальных и танцевальных коллективов, показательные бои, кулинарные мастер-классы, работу ярмарки и многое другое. В 2024 году фестиваль посетили более 50 тыс. человек, в 2025 году — около 40 тыс. человек.