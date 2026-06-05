Киев горит и воет: расплата за атаки РФ становится жестче и безжалостнее

В ночь на 4 июня украинские беспилотники атаковали Крым, нанеся удары по гражданским объектам. В результате попадания в пригородный поезд «Азовское — Керчь» погиб один человек, ещё трое пассажиров ранены. Атака нежилых строений в Симферополе унесла жизни троих человек, семеро пострадали. Заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов в эксклюзивном интервью aif.ru рассказал, с каких направлений запускались дроны, какую роль в ударах играют западные инструкторы и разведка НАТО, и как отвечают российские силы.
Точки запуска находятся в море и на Украине.
По словам Попова, для атак на полуостров противнику не нужны дальняя авиация или сложная логистика — расстояние позволяет бить прямо с подконтрольной Киеву территории.
«Налёт дронов на Крым мог осуществиться только с территории Украины, — пояснил генерал-майор. — Это Одесская, Николаевская, Херсонская области. Дальше им лететь уже не надо. И с моря ещё могут запускать, с кораблей. Так же, как морские беспилотники, дроны могут запускать с рыболовецкой шхуны в международных водах».
Запад атакует РФ в одной упряжке с ВСУ.
Попов акцентировал, что подготовка и запуск дронов не обходятся без прямого участия западных специалистов. Инструкторы и советники из Германии, Польши, Франции и Великобритании работают на украинской территории на постоянной основе.
«Они там просто днюют и ночуют, — подчеркнул эксперт. — Помощь очень серьёзная: от поставок комплектующих и запчастей до готовых БПЛА с разной начинкой. Украинцы только кнопку нажимают да тумблерами управляют. Это большой конгломерат сил и средств».
Собственное производство Украины, по его словам, плотно интегрировано с европейским — совместные разработки по беспилотникам ведутся в Германии, Польше и Румынии, благодаря чему Киев наращивает количество и качество начинки: от инерциальных систем навигации до реактивных двигателей.
НАТО помогает ВСУ над Черным морем.
Ключевую роль в точности украинских ударов по Крыму, пояснил генерал-майор, играют самолёты и стратегические беспилотники НАТО. Над акваторией Чёрного моря постоянно висят пилотируемые разведчики типа E-3A и тяжёлые БПЛА — MQ-4 и MQ-9.
«Они регулярно ходят вдоль побережья, всё просматривают. Информация передаётся напрямую американцам, а те уже через “передаточное число” делятся ею с Украиной», — заявил Попов.
Именно этим, по его мнению, объясняется порой точность атак: дроны находят лазейки между позициями ПВО и наносят точечные поражения.
Однако сбивать натовские борта, отметил военный лётчик, значило бы пойти на огромный риск.
«Мы не можем их сбивать, потому что они находятся в международных водах и часто летают с включёнными транспондерами, обозначая себя. Если мы собьём такой борт, Запад начнёт работать против нас подразделениями. А уж тем более Трамп — он может начать бить по нашим самолётам на нашей же территории, как только мы появимся. Зачем нам сейчас такой конфликт?» — сказал Попов.
Он отметил, что российские лётчики имеют право на силовое воздействие только при отсутствии опознавания и подозрительном поведении цели. «После нескольких эпизодов, когда неопознанные борта “смывали” струёй топлива, авиация НАТО усвоила урок: близко к границам не подходят, наглость поубавилась, транспондеры теперь включены почти всегда», — отметил генерал-майор.
Россия наращивает удары по противнику.
В ответ на непрекращающиеся атаки, включая удары по Крыму, российские вооружённые силы проводят постоянные и массированные атаки на военные объекты ВСУ. Попов подчеркнул: это не спонтанная реакция, а плановая работа, которая будет только усиливаться.
«То, что мы сейчас видим — массированные удары по объектам ВСУ, — действительно плановая работа, в том числе за те атаки, которые были нанесены по Крымскому полуострову и другим регионам. Если мы её не будем проводить, нас просто задавят. По-другому военные задачи сегодня не решаются», — заявил генерал-майор.
Системные удары по складам, арсеналам, энергообъектам и аэродромам идут ежедневно. Сегодня применяются комплексные атаки: одновременно задействованы авиация, оперативно-тактические и крылатые ракеты, барражирующие боеприпасы. Гиперзвуковые «Кинжалы», по словам Попова, запускаются уже не по одному-два за ночь, а по пять-шесть, иногда доходя до десятка.
Такое наращивание — вполне логично, ведь противник готовит резкое увеличение налётов. Попов напомнил, что Украина способна запускать до 1200 дронов в сутки, и призвал готовиться к более агрессивным атакам на российские территории уже в ближайшие месяц-два.