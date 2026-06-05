Киев горит и воет: расплата за атаки РФ становится жестче и безжалостнее

«Мы не можем их сбивать, потому что они находятся в международных водах и часто летают с включёнными транспондерами, обозначая себя. Если мы собьём такой борт, Запад начнёт работать против нас подразделениями. А уж тем более Трамп — он может начать бить по нашим самолётам на нашей же территории, как только мы появимся. Зачем нам сейчас такой конфликт?» — сказал Попов.