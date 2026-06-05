Субтропические рыбы пришли в этом году к берегам Приморья необычно рано

В центре сообщили о свежей находке: рыбак-любитель поймал в устье реки Барабашевки молодую особь японского морского судака. Это субтропический приазиатский вид, обитающий у тихоокеанского побережья Японии, а также в Жёлтом и Восточно-Китайском морях. Рыба может вырастать до 1 метра в длину и достигать массы 10 и более килограммов. Специалисты отмечают, что данный вид редок для российских вод Японского моря и вод Приморья в частности. На северной границе ареала — в заливе Петра Великого — ранее встречались только единичные экземпляры в очень тёплые годы, хотя молодь изредка отмечалась летом в устьях рек южного Приморья. Находка, по мнению учёных ННЦМБ ДВО РАН, вписывается в общую тенденцию.