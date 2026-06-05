Субтропические рыбы пришли в этом году к берегам Приморья необычно рано

Южные субтропические виды рыб стали заходить в воды Приморья значительно раньше обычного — уже в начале июня 2026 года, что связано с нетипично ранним прогревом поверхностных вод в районе Приморского края. Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра морской биологии Дальневосточного отделения РАН.
В тёплый сезон в северо-западную часть Японского моря — от залива Петра Великого на юге до Татарского пролива на севере — традиционно заходит значительное число субтропических и даже тропических видов рыб. Однако ещё несколько лет назад пик численности южных мигрантов в этих водах фиксировался обычно не ранее июля—августа. В 2026 году аномально раннее потепление проявляется уже в начале лета, что активно развивает общую тенденцию к потеплению, наблюдаемую океанологами последние десятилетия.
Старший научный сотрудник лаборатории ихтиологии Владимир Шелехов, находящийся с полевыми работами на острове Русский, отметил крайнюю необычность обстановки для начала июня. При температуре воды около 14 градусов в акватории уже встречаются сардины, анчоус, скумбрия и полурыл. Удалось заметить морских коньков в одной из бухт острова, тогда как в 2025 году единичные находки этих рыб фиксировались только в середине—конце июня. Учёный объясняет явление сильным и ранним переносом тёплых вод с восточной стороны Корейского полуострова, который идёт всю весну.
Более 20 лет назад ихтиолог Института биологических проблем моря ДВО РАН Александр Соколовский высказывал предположение о продолжении миграций субтропических рыб к берегам Приморья.
В центре сообщили о свежей находке: рыбак-любитель поймал в устье реки Барабашевки молодую особь японского морского судака. Это субтропический приазиатский вид, обитающий у тихоокеанского побережья Японии, а также в Жёлтом и Восточно-Китайском морях. Рыба может вырастать до 1 метра в длину и достигать массы 10 и более килограммов. Специалисты отмечают, что данный вид редок для российских вод Японского моря и вод Приморья в частности. На северной границе ареала — в заливе Петра Великого — ранее встречались только единичные экземпляры в очень тёплые годы, хотя молодь изредка отмечалась летом в устьях рек южного Приморья. Находка, по мнению учёных ННЦМБ ДВО РАН, вписывается в общую тенденцию.
Исследователи ожидают пополнение списка видов и вероятное изменение статуса некоторых южных видов — из редких они перейдут в разряд обычных.