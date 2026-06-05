В Омске откроют вечерние рейсы в Москву на фоне утренних задержек

Губернатор Виталий Хоценко раскрыл детали встречи с руководством Росавиации, посвященной трансформации авиасообщения между Омском и Москвой. Глава региона отметил высокий запрос со стороны жителей Омской области на удобные перелеты. Об этом сообщает пресс-служба региона.
«Обсудили также возможность добавления дополнительных вечерних рейсов авиакомпаний из Москвы в Омск и обратно», — цитирует Виталия Хоценко его пресс-служба.
В настоящее время авиасообщение между региональным центром и столицей выполняется в ежедневном режиме и является доминирующим направлением. Однако подавляющее большинство вылетов из Омска стоит в графике ранним утром. Время отправления самолетов зачастую корректируется из-за задержек в столичных аэропортах, откуда должны прибывать лайнеры для обратных маршрутов.