В Омске откроют вечерние рейсы в Москву на фоне утренних задержек

В настоящее время авиасообщение между региональным центром и столицей выполняется в ежедневном режиме и является доминирующим направлением. Однако подавляющее большинство вылетов из Омска стоит в графике ранним утром. Время отправления самолетов зачастую корректируется из-за задержек в столичных аэропортах, откуда должны прибывать лайнеры для обратных маршрутов.