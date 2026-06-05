В Хабаровске вручили штандарт командующему Восточным округом Росгвардии

В ходе церемонии также были вручены государственные и ведомственные награды военнослужащим и сотрудникам Росгвардии, отличившимся при выполнении служебных задач. Отдельные награды получили участники специальной военной операции и сотрудники, обеспечивающие общественную безопасность.