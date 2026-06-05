В Хабаровске вручили штандарт командующему Восточным округом Росгвардии

В Хабаровске состоялась церемония вручения личного штандарта командующему Восточным округом Росгвардии, — сообщает пресс-служба Восточного округа войск национальной гвардии РФ.
Знак отличия генерал-лейтенанту Александру Решетникову передал заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Анатолий Маликов. Церемония прошла в культурно-досуговом центре отдельного отряда специального назначения «Тайфун».
В мероприятии приняли участие представители командования, сотрудники силовых структур региона, личный состав подразделений, а также ветераны войск правопорядка.
Штандарт — это личный символ командующего, который отражает его полномочия и ответственность за руководство округом.
В ходе церемонии также были вручены государственные и ведомственные награды военнослужащим и сотрудникам Росгвардии, отличившимся при выполнении служебных задач. Отдельные награды получили участники специальной военной операции и сотрудники, обеспечивающие общественную безопасность.
Отмечается, что в рамках рабочей поездки на Дальний Восток генерал-полковник Анатолий Маликов также принял участие в заседании военного совета Восточного округа.