Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске вручили штандарт командующему Восточным округом Росгвардии

Торжественная церемония прошла в центре спецотряда «Тайфун».

В Хабаровске состоялась церемония вручения личного штандарта командующему Восточным округом Росгвардии, — сообщает пресс-служба Восточного округа войск национальной гвардии РФ.

Знак отличия генерал-лейтенанту Александру Решетникову передал заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Анатолий Маликов. Церемония прошла в культурно-досуговом центре отдельного отряда специального назначения «Тайфун».

В мероприятии приняли участие представители командования, сотрудники силовых структур региона, личный состав подразделений, а также ветераны войск правопорядка.

Штандарт — это личный символ командующего, который отражает его полномочия и ответственность за руководство округом.

В ходе церемонии также были вручены государственные и ведомственные награды военнослужащим и сотрудникам Росгвардии, отличившимся при выполнении служебных задач. Отдельные награды получили участники специальной военной операции и сотрудники, обеспечивающие общественную безопасность.

Отмечается, что в рамках рабочей поездки на Дальний Восток генерал-полковник Анатолий Маликов также принял участие в заседании военного совета Восточного округа.