Синоптик рассказал, когда в Красноярск придет 30-градусная жара

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Вадим Заводченков рассказал «Городу Прима», что в июне Красноярск ждет несколько волн похолодания и потепления. Самая жаркая погода прогнозируется в третьей декаде месяца. По словам синоптика, начало июня будет сравнительно прохладным из-за последствий майского похолодания. В первой декаде по ночам ожидается +6…+11 °C, днем — +18…+23 °C. При этом из-за роста атмосферного давления над Южной Сибирью сформировался мощный антициклон. Он принесет тихую и сухую погоду, поэтому холодный воздух будет быстро прогреваться. Уже во второй половине первой декады дневная температура может подняться до +22…+27 °C. В середине месяца в Красноярск придет холодный воздух из северных районов Сибири. Ночью температура понизится до +4…+9 °C, днем ожидается +17…+22 °C. В первые дни второй декады пройдут дожди, возможны грозы и порывистый ветер. Похолодание будет недолгим. К концу второй декады снова потеплеет до +21…+26 °C. Наиболее стабильная и теплая погода ожидается в третьей декаде июня. Ночью прогнозируется +10…+15 °C, днем — +23…+28 °C. В отдельные дни температура может подняться до +30 °C и выше. В целом июнь будет засушливым: количество осадков составит 50−70% от нормы. По словам Вадима Заводченкова, это может повысить риски природных пожаров, поэтому во время отдыха на природе важно соблюдать осторожность при обращении с огнем. Напомним, что ранее стала известна программа «Музыкальных пятниц» в Красноярске.