Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Смертельный пинг-понг: война Ирана и США перешла в неожиданную фазу

Иран в ответ на атаки США ударил по американскому эсминцу. Капитан 1 ранга Дандыкин объяснил, как Тегеран будет топить эсминцы США в новой фазе конфликта на Ближнем Востоке и блокировать пролив.

Источник: Аргументы и факты

Иран продолжит наносить удары по военно-морским базам США на Ближнем Востоке в случае обострения конфликта и усиления ударов со стороны американской армии. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Корпсу стражей исламской революции (КСИР) заявил об атаке на американский эсминец в Оманском заливе. Тегеран утверждает, что корабль США пытался приблизиться к территориальным водам республики, после чего по нему был нанесен удар. Целью стал центр управления и командования, расположенный на борту эсминца. При этом американские военные отрицают этот удар.

«Иранцы заявили, что атаковали, американцы утверждают, что корабль не повредили. У них такой своеобразный пинг-понг. Удары наносятся по американским военным базам, в том числе морским, особенно в Кувейте и других странах», — сказал Дандыкин.

Военный эксперт отметил, что иранцы наносят ответные удары по американским кораблям и базам.

«Наверняка продолжаются серьезные переговоры. Но иранцы отвечают и на удары. Тем более, что во многом Иран восстановил боеспособность», — подчеркнул Дандыкин.

В Ормузском проливе было остановлено до 80% проходящих судов, обратил внимание эксперт.

«С одной стороны американцы блокируют, а с другой стороны иранцы не выпускают суда, которые связаны с Израилем», — подытожил Дандыкин.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше