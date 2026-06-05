Смертельный пинг-понг: война Ирана и США перешла в неожиданную фазу

Корпсу стражей исламской революции (КСИР) заявил об атаке на американский эсминец в Оманском заливе. Тегеран утверждает, что корабль США пытался приблизиться к территориальным водам республики, после чего по нему был нанесен удар. Целью стал центр управления и командования, расположенный на борту эсминца. При этом американские военные отрицают этот удар.