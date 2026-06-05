Смертельный пинг-понг: война Ирана и США перешла в неожиданную фазу

Корпсу стражей исламской революции (КСИР) заявил об атаке на американский эсминец в Оманском заливе. Тегеран утверждает, что корабль США пытался приблизиться к территориальным водам республики, после чего по нему был нанесен удар. Целью стал центр управления и командования, расположенный на борту эсминца. При этом американские военные отрицают этот удар.
«Иранцы заявили, что атаковали, американцы утверждают, что корабль не повредили. У них такой своеобразный пинг-понг. Удары наносятся по американским военным базам, в том числе морским, особенно в Кувейте и других странах», — сказал Дандыкин.
Военный эксперт отметил, что иранцы наносят ответные удары по американским кораблям и базам.
«Наверняка продолжаются серьезные переговоры. Но иранцы отвечают и на удары. Тем более, что во многом Иран восстановил боеспособность», — подчеркнул Дандыкин.
В Ормузском проливе было остановлено до 80% проходящих судов, обратил внимание эксперт.
«С одной стороны американцы блокируют, а с другой стороны иранцы не выпускают суда, которые связаны с Израилем», — подытожил Дандыкин.