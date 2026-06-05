Загадочно пропавшего в Сочи туриста ищут в лабиринте из скал

Напомним, Руслан ушел в сторону Ореховского водопада 21 мая. На следующий день он должен был вернуться, однако этого не произошло. По словам его знакомой Екатерины, днем 22 мая у Руслана полностью разрядился телефон. После этого на связь он так и не вышел.