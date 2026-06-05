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Загадочно пропавшего в Сочи туриста ищут в лабиринте из скал

В Сочи две недели назад пропал 21-летний парень. Он отправился в сторону местного водопада и перестал выходить на связь. Подробности — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

В Сочи две недели ищут пропавшего при походе к водопаду 21-летнего Руслана. Представитель пресс-службы Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Юлия Алексеева в эксклюзивной беседе с aif.ru сказала, где ищут молодого человека.

Напомним, Руслан ушел в сторону Ореховского водопада 21 мая. На следующий день он должен был вернуться, однако этого не произошло. По словам его знакомой Екатерины, днем 22 мая у Руслана полностью разрядился телефон. После этого на связь он так и не вышел.

В день пропажи он был одет в серую куртку, серый жилет, черную кофту, светло-бежевые брюки, черные кроссовки. Согласно ориентировке, рост молодого человека 176 см, у него каштановые волосы и голубые глаза.

Сестра пропавшего уточнила, что в небольшой поход он ушел один.

«На протяжении двух недель спасатели ведут поиск туриста в районе хребтов Прохладный и Ажек, гор Сахарной и Ахун. Обследованы каньоны реки Ажек, ручьи Сванидзе, Кайсук, Каменистый, река Агва», — сообщила Алексеева.

Речь идёт о малоизвестном, но очень живописном уголке Сочинского национального парка, который находится в Хостинском районе, в междуречье рек Агура и Хоста. Это настоящий лабиринт из скал, каньонов и реликтовых лесов. Места дикие и не слишком популярные у массового туриста, чем и привлекают опытных треккеров, но таят много опасностей.

Ранее стало известно, что россиянка пропала в Таиланде после звонка подруге.

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