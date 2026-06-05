Глава СПЧ предложил вернуть устные экзамены в школы Новосибирска

В России, в том числе в Новосибирске, из-за массового использования нейросетей школьниками могут вернуть устные экзамены по важнейшим предметам. Ученики выполняют задания с помощью искусственного интеллекта, даже не читая их. Об этом сообщили в пресс-службе Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.
Председатель СПЧ Валерий Фадеев представил доклад об ИИ в образовании и заявил, что запретами проблему не решить. Министр образования и науки Валерий Фальков уже допустил замену письменных дипломных работ в вузах на устные экзамены. В школах, по мнению Фадеева, тоже возможно вернуть такую систему.
Глава СПЧ подчеркнул, что переход на устную коммуникацию потребует от учителей больше времени. Значит, школам понадобится больше педагогов и классных помещений, а также придется менять методику обучения.
Фадеев добавил, что нейросеть не способна создать ничего нового. Диссертации, написанные с помощью ИИ, он назвал пустыми работами без научной ценности. В этой области также потребуются серьезные решения.