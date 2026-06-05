Глава СПЧ предложил вернуть устные экзамены в школы Новосибирска

В России, в том числе в Новосибирске, из-за массового использования нейросетей школьниками могут вернуть устные экзамены по важнейшим предметам. Ученики выполняют задания с помощью искусственного интеллекта, даже не читая их. Об этом сообщили в пресс-службе Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.