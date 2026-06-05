Эксперт Альтштейн: хантавирус давно есть в нескольких регионах России

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Хантавирус давно циркулирует в ряде регионов России, однако нового штамма «Андес» нет. Об этом ТАСС рассказал вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что хантавирус наиболее часто распространялся на территории Поволжья.
«[Хантавирус распространяется] не только в Поволжье, но и между Волгой и Уралом. Этот район наиболее подвержен хантавирусной инфекции. У нас в России не обнаружены хантавирусы, которые соответствуют Андесу или Симномбре. Это варианты хантавируса, которые вызывают кардиопульмональный синдром, а у нас основная болезнь, которую вызывает хантавирус, — геморрагическая лихорадка с почечным синдромом», — сказал он.
Альтштейн пояснил, что указанная территория давно была наиболее охвачена хантавирусом из-за того, что там много мышей-полевок — именно они и являются «хозяевами» вируса.