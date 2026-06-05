В Красноярский край привезли более 60 тысяч тонн импортных овощей и фруктов

С января по май 2026 года ведомство проконтролировало ввоз в регион 25,2 тысяч тонн фруктов (из Китая, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Ирана), 37,1 тысяч тонн овощей (из Китая, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении), 2,1 тысяч тонн солода из Беларуси и Казахстана, 91 тонну сухофруктов из Таджикистана, а также 60,7 тысяч срезов цветов из Таиланда.