В Красноярский край привезли более 60 тысяч тонн импортных овощей и фруктов

Россельхознадзор досмотрел в Красноярском крае более 64,5 тыс. тонн импортной растительной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
С января по май 2026 года ведомство проконтролировало ввоз в регион 25,2 тысяч тонн фруктов (из Китая, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Ирана), 37,1 тысяч тонн овощей (из Китая, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении), 2,1 тысяч тонн солода из Беларуси и Казахстана, 91 тонну сухофруктов из Таджикистана, а также 60,7 тысяч срезов цветов из Таиланда.
При фитосанитарном контроле выявлен 131 случай обнаружения карантинных объектов: червеца Комстока, западного цветочного трипса, южной томатной моли и вируса коричневой морщинистости томатов. Почти 343 тонны продукции отправлено на обеззараживание.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае более 350 тысяч тонн зерна задекларировали с нарушениями.