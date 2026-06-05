Бойцы студотрядов Хабаровского края получили путёвки в трудовое лето

Что же касается нынешнего лета, то в этом сезоне планируется обеспечить работой около 1,2 тыс бойцов региона. За месяц они могут заработать от 20 тысяч рублей до порядка 100 тысяч рублей. Войти в число бойцов студотрядов может стать любой желающий в возрасте от 14 до 25 лет.