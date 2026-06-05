Бойцы студотрядов Хабаровского края получили путёвки в трудовое лето

Торжественное открытие 67-го летнего трудового семестра студенческих отрядов Хабаровского края прошло в краевой столице. Как отмечает ИА «Хабаровский край сегодня», в день вручения путевок для присутствующих организовали развлекательное пространство для встречи, провели награждение самых активных бойцов студотрядов, а также продемонстрировали творческие номера.
— Наши бойцы каждое лето отправляются на всероссийские и межрегиональные проекты. И они не только работают, но создают довольно высокую планку. Так, ребята часто входят в число самых лучших по итогу работы и их ставят в пример, — отметили в молодёжной организации «Студенческие отряды Хабаровского края».
Напомним, ранее экс-командир студенческого строительного отряда имени М. П. Даниловского Марк Драгунов принимал участие в работах на площадке сооружения АЭС «Эль-Дабаа» в Египте. Он вошел в число 30 участников из 13 регионов России в рамках международного проекта «Дюна».
Что же касается нынешнего лета, то в этом сезоне планируется обеспечить работой около 1,2 тыс бойцов региона. За месяц они могут заработать от 20 тысяч рублей до порядка 100 тысяч рублей. Войти в число бойцов студотрядов может стать любой желающий в возрасте от 14 до 25 лет.