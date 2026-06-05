Западно-Сибирское УГМС спрогнозировало возмущение магнитного поля 5−6 июня

В ближайшие выходные в Новосибирской области сохранится жаркая погода. В пятницу, 5 июня, днём воздух прогреется до +27…+32 градусов, в субботу, 6 июня, — до +29…+34, в воскресенье, 7 июня, — до +29…+34. В Новосибирске в пятницу ожидается +27…+29, в субботу — +29…+31, в воскресенье — +30…+32. Ночные температуры составят от +6 до +18 градусов по области и от +12 до +18 в областном центре. Осадков в большинстве районов не прогнозируется, лишь в воскресенье на западе региона местами возможны кратковременные дожди и грозы.