«Один пояс — это мало»: Жумагулов сделал заявление перед боем за второй титул

Свое послание Жумагулов оставил в соцсети «Х». «Один пояс — это мало. Увидимся в субботу. ИншаАллах», — написал Жалгас перед боем. 6 июня в Братиславе казахстанец проведет титульный бой против действующего чемпиона Oktagon в легчайшем весе бразильца Игора Северино. Сам же Жумагулов является обладателем пояса в наилегчайшем весе.
Напомним, что казахстанец год назад впервые завоевал титул чемпиона в лучшей лиге Европы — Oktagon. А после защиты заговорил о планах стать двойным чемпионом.
Стоит также напомнить, что Жумагулов дразнил своего будущего соперника из-за скандала с укусом. «Эй, Игор, надеюсь, ты не точишь зубы перед нашим боем. Не переживай — ты не подойдешь достаточно близко, чтобы укусить. Весь вечер я буду держать тебя на дистанции своих ударов», — пошутил казахстанец. Жалгас напомнил Северино об эпизоде, из-за которого того с позором выгнали из UFC.
Бразильский боец был дисквалифицирован за укус своего соперника Андре Лимы. Сразу после боя глава промоушена Дана Уайт расторг с ним контракт, а атлетическая комиссия штата Невады наказала скандального бойца.