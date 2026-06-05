«Один пояс — это мало»: Жумагулов сделал заявление перед боем за второй титул

Стоит также напомнить, что Жумагулов дразнил своего будущего соперника из-за скандала с укусом. «Эй, Игор, надеюсь, ты не точишь зубы перед нашим боем. Не переживай — ты не подойдешь достаточно близко, чтобы укусить. Весь вечер я буду держать тебя на дистанции своих ударов», — пошутил казахстанец. Жалгас напомнил Северино об эпизоде, из-за которого того с позором выгнали из UFC.