Юрист рассказал о схеме мошенников с гарантированным зачислением в вуз

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Мошенники обещают абитуриентам гарантированное зачисление в престижный вуз за суммы до 300 тысяч рублей, а получив оплату, исчезают или ссылаются на якобы изменение условий, рассказал РИА Новости руководитель юридической компании «Голендяев и партнеры», член Омского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Голендяев.
Юрист отметил, что перед поступлением в вузы и колледжи мошенники особенно активно используют тему гарантированного зачисления.
«Самая частая схема — фиктивные агентства по поступлению. Они обещают гарантированное зачисление в престижный вуз за вознаграждение, берут от 50 тысяч до 300 тысяч рублей, а потом исчезают или ссылаются на “изменение условий”, — сказал он.
Голендяев добавил, что также у злоумышленников популярна схема с продажей «целевых направлений» в университетах. Он отметил, что после расширения программы целевого обучения в 2025 году мошенники начали предлагать оформить целевое направление от крупной компании за 30−80 тысяч рублей — такие документы, по словам юриста, в итоге оказываются поддельными.
По его данным, распространена также и продажа поддельных льготных документов — это могут быть справки об инвалидности, статусе сироты или целевые направления, якобы дающие преимущества при поступлении. Он подчеркнул, что такие документы выявляются при проверке и абитуриент может понести за это ответственность.
Кроме того, аферисты продолжают создавать фишинговые копии сайтов «Госуслуг» и вузов, через которые собирают персональные данные и банковские реквизиты под видом онлайн-подачи документов.