Юрист рассказал о схеме мошенников с гарантированным зачислением в вуз

По его данным, распространена также и продажа поддельных льготных документов — это могут быть справки об инвалидности, статусе сироты или целевые направления, якобы дающие преимущества при поступлении. Он подчеркнул, что такие документы выявляются при проверке и абитуриент может понести за это ответственность.