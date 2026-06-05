Поход в Большой и Мариинку уже под вопросом: мошенники активизировались в театральной сфере

Другая схема поджидает покупателей в приложениях и на сайтах знакомств. Пользователю предлагают посетить концерт или спектакль и отправляют фальшивую ссылку для покупки билетов. Жертва теряет деньги за билет, а когда обращается за возвратом в поддельную «техподдержку», с ее карты могут списать все остальные средства.