В России хотят ввести особый график работы для многодетных родителей

Россиянам, у которых есть несовершеннолетние дети, могут предоставить возможность перехода на гибкий график работы. Это инициатива секретаря Общественной палаты РФ Владислава Гриба. Он считает, что на такой режим работы при необходимости нужно переводить людей летом, когда несовершеннолетние на каникулах. Прежде всего это касается многодетных, уточнил Гриб.