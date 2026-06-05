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В России хотят ввести особый график работы для многодетных родителей

Гриб: многодетных родителей нужно переводить на гибкий график работы летом.

Источник: Комсомольская правда

Россиянам, у которых есть несовершеннолетние дети, могут предоставить возможность перехода на гибкий график работы. Это инициатива секретаря Общественной палаты РФ Владислава Гриба. Он считает, что на такой режим работы при необходимости нужно переводить людей летом, когда несовершеннолетние на каникулах. Прежде всего это касается многодетных, уточнил Гриб.

«Дети иногда, получается, предоставлены сами себе, если родители на работе. Это очень важный аспект, который нельзя игнорировать», — сказал Гриб РИА Новости на полях ПМЭФ, подчеркнув, что право на гибкий график надо закрепить законодательно.

Ранее президент РФ Владимир Путин заверил, что власти страны стремятся создавать все условия для того, чтобы многодетных семей в России было как можно больше.

Тем временем Валентина Матвиенко предложила создать в России «Клуб миллионеров», который мог бы помогать многодетным семьям, в том числе давать деньги на воспитание каждого из детей.

Накануне Владимир Путин наградил матерей-героинь и вручил ордена «Родительская слава».

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