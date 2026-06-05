Паника под Сумами: ВСУ пошли на безумный шаг, началось самое страшное

«“Полк смерти” — не единственный, кого перебросили на сумское направление. На Украине сейчас такая тенденция. Неподготовленных бойцов, которых насильно мобилизовали сотрудники ТЦК, бросают в качестве пушечного мяса. Но сможет ли в целом эта переброска повлиять на наше продвижение? Да, в какой-то степени сможет, поскольку нам придется преодолеть сопротивление этой живой силы и техники. Но конечный результат очевиден. Мы будем и дальше выполнять те задачи, которые поставил перед нами Верховный главнокомандующий Владимир Путин, в том числе и в Сумской области», — пояснил специалист.