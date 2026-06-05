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Паника под Сумами: ВСУ пошли на безумный шаг, началось самое страшное

ВСУ стянули к селу Великая Рыбица в Сумской области дополнительные отряды. Что происходит на этом направлении — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Киевский режим стягивает в Сумскую область дополнительные подразделения ВСУ из-за больших потерь на этом направлении, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru подполковник ЛНР, военный эксперт и автор сообщества «Марочко live» Андрей Марочко.

Напомним, ВСУ стянули к селу Великая Рыбица в Сумской области дополнительные отряды 225-го отдельного штурмового полка, который получил название «полк смерти» из-за огромных потерь среди личного состава.

Уточняется, что новые подразделения уже прибыли в Сумскую область и успели понести потери.

Марочко, комментируя этот инцидент, отметил, что украинское командование перебрасывает все больше боевиков в Сумскую область, чтобы хоть немного уменьшить потери ВСУ и попытаться сократить успехи ВС РФ.

«“Полк смерти” — не единственный, кого перебросили на сумское направление. На Украине сейчас такая тенденция. Неподготовленных бойцов, которых насильно мобилизовали сотрудники ТЦК, бросают в качестве пушечного мяса. Но сможет ли в целом эта переброска повлиять на наше продвижение? Да, в какой-то степени сможет, поскольку нам придется преодолеть сопротивление этой живой силы и техники. Но конечный результат очевиден. Мы будем и дальше выполнять те задачи, которые поставил перед нами Верховный главнокомандующий Владимир Путин, в том числе и в Сумской области», — пояснил специалист.

Ранее военный эксперт Олег Иванников объяснил значимость продвижения в Сумской области для ВС РФ.