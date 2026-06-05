«Допрашивайте меня»: Путин спас немецкого журналиста от ответа на провокационный вопрос

Кроме того, Путин назвал два ключевых условия мира на Украине. Речь иде о контроле России над всем Донбассом и заключение сделки по Украине. И эти два условия не противоречат друг другу. Россия, как в очередной раз заявил президент, готова пойти на те компромиссы, которые были озвучены в Анкоридже.